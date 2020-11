Meer regio’s aan de slag met werkende aanpak wachtlijsten in ggz

Een nieuwe aanpak in de regio Rotterdam om de wachtlijsten voor mensen met geestelijke problemen weg te werken, is zo veelbelovend dat ook andere regio’s ermee aan de slag gaan. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid zei donderdag in de Tweede Kamer dat ook verzekeraars en instellingen in Zuid-Limburg, Midden-Brabant en de regio Nijmegen dit willen doen.

In Rotterdam hadden zorgverzekeraar VGZ en de Parnassia Groep in juli alle VGZ-verzekerden die op geestelijke hulp wachtten, actief telefonisch benaderd. Daarbij werd samen met de betrokkenen gekeken wat er nodig was. Binnen twee dagen was op die manier 90 procent van de 700 VGZ-verzekerden op de ggz-wachtlijst „weggewerkt’. Het bleek dat sommigen al zorg kregen, bij een andere hulpverlener terecht konden of geen hulp meer nodig hadden.

Voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) bestaan fikse wachtlijsten, waardoor mensen met klachten over bijvoorbeeld depressie, of angst- en persoonlijkheidsstoornissen lang moeten wachten voordat ze een behandeling krijgen. Blokhuis stelt dat snellere hulpverlening voor hem een topprioriteit is en dat er al stappen zijn gemaakt, maar dat hij teleurgesteld is dat het niet beter is gelukt. Ook de Tweede Kamer vindt het te langzaam gaan, nu er al drie jaar wordt gezegd dat de wachtlijsten korter moeten.

Sommige partijen willen daarom wetgeving om druk te kunnen zetten op de partijen, zoals een doorzettingsmacht. Maar volgens Blokhuis is dat juridisch heel lastig te regelen. Hij stuurt liever aan op mechanismen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, wat volgens hem op korte termijn het meest effectief is.

De staatssecretaris wees op regionale ‘overlegtafels’ waarin zorgverzekeraars, behandelaars en ggz-aanbieders met elkaar zoeken naar de snelste oplossingen voor betrokkenen. Die regionale afstemming is er nu ook voor mensen met hoogcomplexe psychische problemen, die de afgelopen jaren soms helemaal tussen wal en schip vielen. Het gaat landelijk om naar schatting tussen de drie- en zeshonderd mensen. Inmiddels zijn hier ook enkele tientallen mensen geholpen, zei Blokhuis. Hij kwam met zo’n plan van aanpak na een langdurig protest van Charlotte Bouwman in de hal van zijn ministerie. Zij wachtte al twee jaar op de juiste hulp.