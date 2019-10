Meer openheid lokale partijen over geld

In navolging van landelijke partijen zullen ook lokale partijen meer openheid moeten gaan geven over hun financiën. Tot nu toe zijn er nog helemaal geen regels voor donaties aan deze organisaties.

Door het ontbreken van bindende regels is nu onvoldoende duidelijk hoe deze partijen aan inkomsten komen, erkent verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Bij het streven naar integere bestuurders gaat ze een geplande wet over politieke partijen aanvullen. Er komen regels dat dergelijke partijen voortaan transparanter moeten zijn over hun financiering. Het gaat om lokale en regionale partijen en om de lokale en regionale afdelingen van de landelijke partijen.

In de tijd totdat de wet van kracht is vraagt de minister aan de betrokken partijen om vrijwillig al open te zijn over hun inkomsten. Ollongren reageert met haar voorstellen onder meer op de mogelijke misstanden in Den Haag, waar twee ex-wethouders worden verdacht van corruptie en omkoping.