Meer onderzoek na klachten over nieuw wapen

Agenten en militairen van de terreurbestrijdingseenheid DSI maken zich zorgen over hun gezondheid door een nieuw wapen. Het semiautomatisch schoudervuurwapen stoot gassen uit die mogelijk schadelijk zijn. Om meer onderzoek te kunnen doen naar de gevolgen, is de omscholing voor de medewerkers van de Dienst Speciale Interventies tijdelijk stopgezet.

Toen vorig jaar medewerkers klaagden over de uitstoot van gassen tijdens het schieten, werd het trainen ook al onderbroken. Nadat was vastgesteld dat de stoffen onder de drempelwaarden bleven, ging het oefenen verder. Maar na nader overleg tussen politie en Defensie is besloten extra onderzoek te doen naar de daadwerkelijke opname van de gassen in het lichaam. De resultaten worden deze zomer verwacht.

Er wordt nog bekeken of al omgeschoolde medewerkers toch kunnen trainen. Dit om de slagkracht van de DSI niet aan te tasten. Het is daarbij de bedoeling de blootstelling aan de gassen zo veel mogelijk te beperken.