Meer mensen voor onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie krijgt er mensen bij. Dat is nodig om te voorkomen dat het opnieuw zo misgaat als vorig jaar bij VMBO Maastricht, schrijven onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven aan de Tweede Kamer.

Er komen al komend jaar acht krachten bij, melden de ministers. Dat kan de inspectie zelf betalen. Voor de jaren erna gaan de ministers op zoek naar geld voor de nieuwe medewerkers.

Vijf nieuwelingen moeten ervoor zorgen dat de inspectie beter en sneller reageert op signalen en meldingen. Drie anderen gaan het toezicht op middelbare scholen versterken.

De Tweede Kamer had de ministers gevraagd om na te gaan of er extra inspecteurs nodig waren. De Kamer wil een debacle als vorig jaar bij VMBO Maastricht voorkomen. Daar ging het helemaal mis met het deel van het eindexamen dat door scholen zelf wordt geregeld. De inspectie kreeg verontrustende signalen, maar greep niet in.