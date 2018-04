Meer mensen kregen EU-burgerschap

De 28 lidstaten van de Europese Unie kenden in 2016 aan 995.000 mensen het burgerschap van hun land toe. Dat waren er een jaar eerder nog 841.000. Ruim een op de acht genaturaliseerde nieuwelingen kwam al uit een EU-land. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

De grootste groep heeft de Marokkaanse nationaliteit. Het ging om ruim 100.000 mensen, van wie negen op de tien burgerschap kregen in Spanje, Italië of Frankrijk. Italië en Griekenland gaven in totaal meer dan 60.000 Albanezen burgerschap. De voornaamste andere herkomstlanden waren India, Pakistan, Turkije, Roemenië en Oekraïne.

In Nederland werden 28.543 mensen genaturaliseerd, een stijging van 2 procent. Bijna 14 procent kwam uit Somalië, gevolgd door Marokko (11,8 procent) en Turkije (bijna 10 procent).

In het jaar dat het Verenigd Koninkrijk er in een referendum voor koos de EU te verlaten, kregen 6555 Britten het burgerschap in een andere EU-lidstaat. Dat waren er in 2015 nog 2478, een stijging van 165 procent. 2702 Britten kregen het Duitse burgerschap. Een verzoek om de Nederlandse nationaliteit te krijgen werd toegekend aan 640 Britten.