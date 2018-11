Meer kilometers voor gebruikers Valys-taxi’s

Mensen met een mobiele beperking die gebruik maken van de zogenoemde Valys-taxi’s kunnen dit jaar en volgend jaar meer kilometers maken. In de laatste maand van 2018 wordt hun kilometerbudget verhoogd met 100 kilometer, laat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Kamer weten. Ook volgend jaar krijgen ze 100 kilometer erbij.

Vorig jaar werd niet al het geld dat beschikbaar was opgemaakt. Kamerlid Fleur Agema (PVV) wilde van De Jonge weten of het budget dan niet omhoog kan, en dat gebeurt nu.

De Jonge wil de extra kilometers ook nog voor het einde van dit jaar doorvoeren, zodat mensen er ook rond de feestdagen nog wat aan hebben.

Het Valys-vervoer is bedoeld voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Zij krijgen een bepaalde hoeveelheid kilometers per jaar toegewezen: in het standaardpakket gaat het om 600 kilometer, het hoge budget bedraagt 2250 kilometer.