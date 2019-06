Meer kans op hypotheek met flexibel inkomen

Starters op de woningmarkt met een flexibel arbeidscontract krijgen meer mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat meldt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Bijvoorbeeld zzp’ers en freelancers moeten nu nog bewijs overleggen van een stabiel inkomen om een hypotheek met NHG te kunnen krijgen. Maar straks kunnen zij hun kredietwaardigheid ook aantonen met behulp van een zogenoemde Arbeidsmarktscan. Die geeft zicht op hun loopbaanperspectief en de toekomstige ontwikkeling van hun inkomen. Dit najaar begint een proef waar meerdere kredietverstrekkers aan meewerken.

„De arbeidsmarkt is natuurlijk enorm veranderd”, zegt Ollongren. „Dat betekent dat er veel meer mensen zijn die niet met een vast contract werken maar op een andere manier hun geld verdienen.” Daarom wordt gezocht naar andere manieren waarop banken kunnen toetsen of iemand in staat is de gevraagde hypotheek af te lossen.

Uitgangspunt blijft volgens Ollongren dat mensen niet mogen worden opgezadeld met schulden die ze niet kunnen afbetalen. „Dat is erg belangrijk, niet alleen voor mensen zelf maar ook voor de stabiliteit van de financiële sector.”