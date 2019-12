Meer hulp voor getraumatiseerde geloofsvervolgden

Het kabinet gaat 375.000 euro uittrekken om getraumatiseerde slachtoffers van ondermeer IS, Boko Haram of gewelddadige hindoes psychische hulp te bieden.

Dat is het gevolg van een amendement dat SGP-Kamerlid Van der Staaij indiende in het debat over de begroting van Buitenlandse Zaken. Het amendement werd donderdag door de Tweede Kamer aangenomen. Het geld zal onder meer besteed worden via hulporganisaties die actief zijn op het gebied van psychische hulpverlening aan slachtoffers van oorlog, terreur en geweld.