Meer haast met afpakken crimineel geld

Geld dat verdiend is met criminele activiteiten kan in de toekomst sneller worden afgepakt. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt een oproep daartoe van regeringspartijen D66 en VVD.

In de praktijk wordt pas werk gemaakt van het afpakken van crimineel verkregen vermogen nadat de strafzaak is afgerond. Daardoor kan het tot jaren na een veroordeling duren voordat zo’n vordering is afgehandeld. Uitgangspunt zou moeten worden dat een zogenoemde ontneming gelijktijdig met de strafzaak wordt behandeld, vindt D66-Kamerlid Maarten Groothuizen.

D66 wil daarnaast dat vaste termijnen komen te staan voor de schriftelijke voorbereiding van zo’n ontnemingsprocedure. „Zowel voor de verdediging als het Openbaar Ministerie is uitstel vragen meer de regel geworden dan uitzondering. Met wettelijke termijnen maakt iedereen meer tempo”, aldus Groothuizen.