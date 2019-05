Meer geld voor verlengde EU-missie Oekraïne

De EU-missie die Oekraïne adviseert op het gebied van politie en justitie wordt met twee jaar verlengd en krijgt er 25 procent meer geld bij. Het extra geld wordt mede gebruikt voor een tweede ‘mobiele eenheid’ die wordt ingezet in het oosten en zuidoosten van het land, waar het Oekraïense leger strijdt tegen pro-Russische rebellen.

De adviezen moeten de Oekraïense autoriteiten helpen bij de hervorming van de politie, veiligheidsdiensten en de justitiële sector, met name het Openbaar Ministerie. Corruptiebestrijding en beter bestuur moeten het vertrouwen van de burgers in het rechtssysteem herstellen. Er worden ook trainingen gegeven.

De in december 2014 gelanceerde missie EUAM loopt in ieder geval door tot 31 mei 2021 en krijgt een budget van 54 miljoen euro, hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag in Brussel besloten. De operatie telt ruim driehonderd (ongewapende) medewerkers en heeft als hoofdvestiging de hoofdstad Kiev, met ‘veldkantoren’ in Lviv, Charkov en Odessa.