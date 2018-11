Meer geld voor raadsleden kleine gemeenten

Raadsleden in kleine gemeenten krijgen een hogere vergoeding. Het betreft 2442 personen in 147 gemeenten met minder dan 24.000 inwoners. De verhoging stijgt naar 959 euro per maand. Tot nu toe ging het om bedragen tussen de 251 en 618 euro.

De verhoging is bedoeld als erkenning voor de inzet van de raadsleden. De vergoeding is nu dezelfde als die van gemeenten vanaf 24.000 tot 40.000 inwoners.

Met een hogere vergoeding blijft het raadswerk in kleinere gemeenten aantrekkelijk, aldus minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Ook krijgen gemeenten steeds meer taken en opgaven. „Goede raadsleden zijn om die reden extra belangrijk geworden.”

De vergoeding is met terugwerkende kracht vanaf de installatie van de nieuwe gemeenteraden op 29 maart. Gemiddeld besteden raadsleden zo’n 16 uur per week aan hun raadswerk. De meesten hebben hiernaast betaald werk.