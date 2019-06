Meer Europees geld voor ebolabestrijding

De Europese Unie maakt 3,5 miljoen euro extra vrij voor de bestrijding van het ebolavirus in Afrika. Voor Oeganda, waar de zeer besmettelijke ziekte recent twee levens eiste, is 2,5 miljoen beschikbaar en voor Zuid-Soedan 1 miljoen. De bedoeling is dat nieuwe besmettingen sneller worden gedetecteerd.

Het geld komt bovenop de 17 miljoen euro die de EU sinds de uitbraak vorig jaar heeft gestoken in ebolapreventie en -bestrijding in Congo, Oeganda, Zuid-Soedan, Rwanda en Burundi.

Sinds de uitbraak in augustus in Congo zijn meer dan 2000 besmettingen gemeld. Minstens 1390 patiënten zouden zijn overleden. Het virus maakt nu dus ook slachtoffers in Oeganda. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de kans op verdere verspreiding in de regio zeer hoog. Een deel van het geld wordt dan ook besteed aan versterking van medische controleposten bij grensovergangen.