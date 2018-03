Meer enkelbanden doorgeknipt in 2017

Een stuk meer criminelen hebben vorig jaar hun enkelband afgeknipt dan in 2016. Het ging in totaal om 63 mensen van de 2850 die met een enkelband voorwaardelijk waren vrijgelaten of onder toezicht stonden. In 2016 waren dat er 35 van de 2700.

In veertien van de 63 gevallen ging het om iemand die voorwaardelijk vrij was gelaten. Elf mensen zijn uiteindelijk in de kraag gevat, of meldden zich. Drie zijn nog altijd voortvluchtig.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat het in 2017 „bij circa 98 procent van de 2850 dragers goed ging”. „In deze zaken wordt en kan, ingegeven door de enkelband, direct actie worden ondernomen doordat bekend is op welk moment iemand probeert zijn enkelband af te doen”, voegt een woordvoerder eraan toe. „Daarbij worden alle voortvluchtigen (inter)nationaal gesignaleerd en opgespoord.”

Toen vorig jaar bekend was geworden dat 35 mensen hun band hadden doorgeknipt in 2016, liet toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid) weten dat er werd gewerkt aan een stevigere band. Maar dat heeft dus vooralsnog niet tot een daling geleid.