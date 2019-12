Meer bescherming voor Afghaanse tolken

Afghaanse tolken die voor internationale missies in Afghanistan werken komen in aanmerking voor bescherming. Het kabinet komt tegemoet aan een breed gesteunde oproep uit de Tweede Kamer.

Minister van Defensie Ank Bijleveld zei in juli dat Afghaanse tolken die voor Nederland in Uruzgan hebben gewerkt welkom zijn in Nederland als ze zich bedreigd voelen. Maar in de Tweede Kamer wilden veel partijen, waaronder een groot deel van de coalitie, een structurele regeling.

Tot dusver waren de tolken een risicogroep. Daarmee kwam een tolk voor bescherming in aanmerking, maar moest hij of zij nog wel aantonen als individu gevaar te lopen.

Door de tolken aan te merken als systematisch vervolgde groep krijgen ze recht op asiel in Nederland. Met die oproep uit de Kamer gaat het kabinet nu aan de slag, schrijf staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie) aan de Kamer.

Er zijn wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld als een tolk eerst asiel heeft aangevraagd in een andere EU-lidstaat (de zogeheten Dublin-regel), of als iemand wordt verdacht van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid.

Ook Afghaanse tolken die in de toekomst voor Nederland werken, komen voor bescherming in aanmerking.