Meer bedden voor gevaarlijk verwarde personen

Zorgverzekeraars en ggz-instellingen slaan de handen ineen om het beddentekort voor personen met gevaarlijk verward gedrag te verminderen. Ze hebben afspraken gemaakt om de wachtlijsten korter te maken, meldt verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer. Die moeten al op korte termijn de nood wat verlichten.

Vorig jaar was er een recordaantal incidenten met verwarde personen. Enkele duizenden van hen zijn zo agressief en gewelddadig dat ze een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Maar voor hen is vaak geen plaats in een instelling.

Ggz-instellingen willen gevaarlijk verwarde personen soms niet opnemen omdat ze hen niet veilig kunnen opvangen. Ze vinden dat de zorgverzekeraars eerst maar met meer geld over de brug moeten komen, waar ze die speciale zorg van kunnen betalen. Daarover hebben verzekeraars en zorgaanbieders nu afspraken gemaakt. Die moeten ervoor zorgen dat er volgend jaar meer plaatsen zijn.

Blokhuis, die op het overleg aandrong, is blij „dat partijen in korte tijd tot deze resultaten zijn gekomen”.