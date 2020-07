Meer agressie tegen lokale politici en bestuurders

Lokale bestuurders en politici hebben vaker te maken met agressie. Voornamelijk verbaal geweld via sociale media is toegenomen, staat in de Monitor Integriteit en Veiligheid van I&O Research.

Ruim een derde van de volksvertegenwoordigers en bestuurders in provincies, gemeenten en waterschappen heeft weleens geweld of agressie ervaren. In 2016, toen de vorige monitor werd gepubliceerd, was dat iets meer dan een kwart. Vrouwen zijn vaker slachtoffer dan mannen.

Slechts een klein deel van de ondervraagden (2 procent) is slachtoffer van fysiek geweld geweest. Dit percentage is al zes jaar stabiel. Rond de 40 procent van de ondervraagden die agressie aankaartten, hebben nog steeds klachten als gevolg van hun ervaringen.

Volgens minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hebben de incidenten „een grote impact op de democratie”, schrijft zij aan de Tweede Kamer. Ze wil graag meer meld- en steunpunten voor openbaar bestuurders die agressie ervaren, omdat nog niet iedereen hier melding van maakt. Ambtsdragers vinden de incidenten zelf niet altijd ernstig genoeg. De minister gaat in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om te zorgen dat deze punten er komen.