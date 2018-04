„Meer aandacht nodig voor veiligheid op werk”

Werkgevers moeten aan de slag om te zorgen dat minder mensen op het werk een ongeluk krijgen of ziek worden. Vooral kleinere bedrijven moeten zich meer bewust zijn van de risico’s die hun werknemers lopen, bijvoorbeeld doordat zij werken met gevaarlijke stoffen. Dat schrijft de Inspectie SZW in een rapport.

Jaarlijks overlijden volgens de inspectiedienst circa 4100 mensen aan een ziekte die verband houdt met het werk dat zij doen of in het verleden hebben gedaan. Het gaat daarbij om kanker, hart- en vaatziektes en problemen aan de luchtwegen. Vaak zijn die veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, met name asbest, lasrook en kwartsstof.

De Inspectie kreeg vorig jaar 4250 meldingen van arbeidsongevallen binnen, 12 procent meer dan in 2016. In ruim 2500 gevallen werd een onderzoek ingesteld, dat komt neer op een toename met 7 procent. Het aantal dodelijke ongevallen nam in 2017 wel af, van zeventig naar vijftig. De meeste ongelukken deden zich voor in de industrie, de bouw, de handel en de logistieke sector.

Het totaal aantal ongelukken op de werkvloer neemt al enkele jaren gestaag toe. Volgens de Inspectie SZW komt dat mogelijk door de bovengemiddelde economische groei. Daardoor zijn meer mensen aan het werk. In risicovolle sectoren als de bouw en industrie bestaat bovendien een tekort aan voldoende geschoold personeel en ligt de werkdruk hoog.

„Nog steeds doen te veel werknemers ongezond en onveilig werk”, concludeert inspecteur-generaal Marc Kuipers. Daarvan ondervinden zij niet alleen zelf te gevolgen, maar ook hun omgeving en het bedrijf waarvoor zij werken. Ook de samenleving „krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd”.