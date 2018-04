Meer aandacht bij studies voor mishandeling

Alle opleidingen voor functies in de zorg en het onderwijs moeten in de toekomst aandacht besteden aan het leren herkennen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat vinden ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Arie Slob (Onderwijs).

Minister Arie Slob schaarde zich onlangs al achter een voorstel van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks), die bij lerarenopleidingen meer aandacht wil om kindermishandeling te leren herkennen. De Jonge en Slob willen dat nu dus breder trekken, zodat mensen die studeren voor een baan in de zorg of het onderwijs ook leren alert te zijn op misbruik bij volwassenen. Ook mensen die voor een baan in de kinderopvang gaan, moeten leren hoe misbruik te herkennen.

Momenteel geldt er al een meldcode bij verdenkingen van kindermisbruik of huiselijk geweld. Die code wordt vanaf 1 januari aangescherpt.