Medici willen in 2021 meedoen aan verkiezingen

Medici hebben een nieuwe politieke beweging opgericht: NLBeter. Het doel daarvan is om in 2021 als partij mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dat maakten zij vrijdag bekend via HP/De Tijd en EenVandaag. De medici hebben NLBeter opgericht uit onvrede over het in hun ogen falende zorgsysteem.

„Wij gaan meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. En dat is niet omdat wij zo dolgraag de politiek in willen”, zegt psychiater en mede-oprichter van de partij Esther van Fenema vrijdag in HP/De Tijd. „Wij doen als dokters al jarenlang mee aan het debat, maar wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit niet voldoende is.”

Met Van Fenema vormen cardioloog Janneke Wittekoek, longarts Wanda de Kanter, psychiater Ronald Mann en hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans het bestuur van NLBeter.

NLBeter hoopt in 2021 minimaal 5 zetels te behalen. „Wij hebben misschien wel enige invloed, maar uiteindelijk wordt er in Den Haag niet naar ons geluisterd”, zegt Van Fenema.