Mediawaakhond krijgt kleinere top met soberdere beloning

De leiding van het topzware Commissariaat voor de Media, waar vorig jaar wanorde en wantrouwen bleken te heersen, gaat op de schop. De nieuw aan te trekken collegeleden van de toezichthouder worden bovendien minder riant beloond dan hun voorgangers.

Afgelopen zomer kwam aan het licht dat het Commissariaat al jaren niet goed wordt geleid. Tussen leidinggevenden is onmin en onder het personeel is onvrede. Twee leden van het ruziënde college vertrokken vorig voorjaar, het derde en laatste vertrekt komende zomer. Alvorens opvolgers te zoeken, besloot mediaminister Arie Slob een onderzoek in te stellen naar het functioneren van de mediawaakhond.

Het kleine Commissariaat heeft een waterhoofd, concluderen de onderzoekers van ABDTOPConsult. Slob is dat met hen eens. Het leidinggevende college wordt daarom kleiner en er komt geen nieuwe directeur of afzonderlijk managementteam. De wachtgeldregeling en andere vergoedingen worden teruggebracht tot wat voor andere ambtenaren gebruikelijk is.

Als straks in oktober weer nieuwe collegeleden aantreden, komt de vraag op tafel waartoe het Commissariaat op aarde is, schrijft Slob. De onderzoekers constateren dat de toezichthouder de bedrijfsvoering niet op orde heeft en achter de ontwikkelingen in medialand aan sjokt. Het zou verstandig zijn als het Commissariaat de samenwerking zoekt met bijvoorbeeld de Autoriteit Consument en Markt, schrijven ze.

Het verhouding tussen Slobs ministerie en het Commissariaat is ook niet duidelijk genoeg, vinden de onderzoekers. Het departement is eigenaar en opdrachtgever tegelijkertijd. Het was ook niet op de hoogte van het soms controversiële verleden en gevoelige bijbanen van de collegeleden. De minister gaat omgangsregels opstellen, ook voor functioneringsgesprekken met het college.