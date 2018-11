May woensdag in Brussel op de thee bij Juncker

De Britse premier Theresa May komt woensdag naar Brussel voor een bijeenkomst met Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Dat heeft een commissiewoordvoerder bekendgemaakt en is bevestigd in Londen. Het overleg vindt plaats ter voorbereiding van de speciale brexittop zondag waar de EU-leiders de scheidingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU willen aftimmeren en een politieke verklaring over de toekomstige relatie goedkeuren.

May komt om half zes „op de middagthee”, aldus de woordvoerder in Brussel. Tot het overleg is volgens hem besloten na een telefonisch gesprek tussen de twee maandagavond „om ervoor te zorgen dat we het terugtrekkingsakkoord zondag kunnen onderschrijven en de politieke verklaring over de toekomstige relatie goedkeuren.”

Het overleg tussen May en Juncker zou over de toekomst gaan en niet bedoeld zijn om de onderhandelingen over het conceptakkoord open te breken. De Britse en EU-onderhandelaars werden het vorige week eens over de voorwaarden van het Britse vertrek uit de EU in maart 2019. De lidstaten hebben de deal maandag goedgekeurd al zijn er nog wat losse eindjes. Zo maakt Spanje zich zorgen over de toekomstige status van het Britse overzeese gebiedsdeel Gibraltar in zuid-Spanje.

De 27 EU-lidstaten komen dinsdagavond bijeen om verder te onderhandelen over de politieke verklaring waarin de basis wordt gelegd voor de toekomstige relatie met Londen. De brexit is voorzien voor 30 maart 2019 waarna een overgangsperiode volgt tot 1 januari 2021. Medio 2020 kunnen de partijen beslissen over een eenmalige verlenging van de transitieperiode.