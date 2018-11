May op brexittop na vergadering EU-leiders

De Britse premier Theresa May mag zondag in Brussel de handen komen schudden van haar nu nog EU-collega’s nadat die onderling het onderhandelde brexitakkoord hebben afgestempeld. May wordt om 11.00 uur verwacht in het Europagebouw waar de speciale brexittop wordt gehouden. De 27 EU-regeringsleiders, onder wie premier Mark Rutte, beginnen om 10.00 uur met hun vergadering.

Dat blijkt uit de agenda die het kantoor van EU-president Donald Tusk heeft bekendgemaakt. Volgens EU-bronnen is lang nagedacht over de „choreografie” rond het scheidingsverdrag en de politieke verklaring over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU na het Britse vertrek in maart volgend jaar.

Tusk wil de scheidende partijen uit elkaar houden tot de 27 EU-leiders de scheidingsakte hebben onderschreven en een verklaring over de toekomstige (handels)relatie hebben goedgekeurd.