May: meer nodig voor goedkeuring brexitdeal

De verzekering van de 27 EU-leiders dat ze zo snel mogelijk een nieuwe (handels)relatie met het VK willen en geen aparte status voor Noord-Ierland na de brexit „zijn welkom”. „Deze toezeggingen hebben een juridische status”, zei de Britse premier Theresa May in Brussel. Maar ze gaf toe dat er nog meer werk nodig is om het brexitakkoord in het Britse parlement over de streep te krijgen. Daarover volgen de komende tijd nog gesprekken met Brussel.

May benadrukte dat een brexitdeal in „het overweldigend belang van zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk is”. Het vorige maand beklonken principeverdrag dreigt niet te worden goedgekeurd door het Lagerhuis. May stelde eerder deze week een stemming daarover uit en wil het voor 21 januari opnieuw proberen.

In Brussel probeerde ze meer garanties over de Ierse grenskwestie te krijgen. Volgens Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is echter „vaag” wat nodig is om de deal aanvaard te krijgen. „Ik ben daarover kristalhelder”, aldus May.