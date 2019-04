May krijgt tot 1 november uitstel voor brexit

De Britse premier Theresa May krijgt tot 1 november de tijd om haar scheidingsdeal met de EU door het Britse parlement te loodsen. De EU-leiders hebben dit in Brussel volgens verschillende EU-bronnen op een speciale EU-top besloten. Volgens EU-president Donald Tusk wordt het besluit eerst aan May voorgelegd, twitterde hij. Hij noemt daarin geen data. May had uitstel tot 30 juni gevraagd.

Eind juni zouden de EU-leiders de stand van zaken opnieuw willen evalueren, mocht het Britse parlement dan nog steeds niet May’s brexitdeal hebben goedgekeurd. De huidige deadline voor de brexit loopt op vrijdag middernacht af. Met het uitstel wordt een no-dealscenario, een chaotisch vertrek van de Britten uit de EU, voorkomen.