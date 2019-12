Maximumsnelheid gaat in maart omlaag

De verlaging van de maximumsnelheid op wegen waar nu harder dan 100 kilometer per uur gereden mag worden, zal op zijn vroegst in maart ingaan. De nieuwe borden worden waarschijnlijk tussen 12 en 16 maart geplaatst. Daarna is de snelheidsverlaging een feit.

Dat schrijft verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Mocht de ‘bebording’ niet kunnen doorgaan omdat het weer tegenzit, gebeurt dit tussen 26 en 30 maart.

„De datum van de werkzaamheden en dus ook de inwerkingtreding van de nieuwe maximumsnelheden zal tijdig vooraf worden gecommuniceerd”, aldus Van Nieuwenhuizen. „Dat geldt ook voor een eventueel uitstel door weersomstandigheden.”

Het kabinet besloot in november de maximumsnelheid overdag terug te brengen naar 100 kilometer per uur, op wegen waar nu sneller mag worden gereden. Waar momenteel een maximumsnelheid van 130 geldt, mag tussen 19.00 en 06.00 uur nog wel 130 worden gereden.

De snelheidsverlaging wordt genomen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Het kabinet neemt een reeks spoedmaatregelen na de uitspraak van de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid niet genoeg bescherming biedt aan natuurgebieden.

