Maximaal vier jaar cel voor bedreiging advocaten

Het kabinet wil bedreiging van advocaten, officieren van justitie en rechters gaan bestraffen met maximaal vier jaar celstraf. Het voorstel maakt deel uit van de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil hiermee „een duidelijk signaal” afgeven dat deze togadragers hun werk in vrijheid en veiligheid moeten kunnen uitvoeren. Zij vervullen „een essentiële en onmisbare rol in onze democratische rechtsstaat”.

Het voorstel komt er nadat vorig jaar advocaat Derk Wiersum werd doodgeschoten. Dat zorgde voor een grote schok. Wiersum was raadsman van de kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in dat proces.

Ook wil de bewindsman in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit illegaal verblijf op spoorwegemplacementen strafbaar maken. „Logistieke knooppunten hebben een grote aantrekkingskracht op georganiseerde criminaliteit”, aldus de minister.

Hij wilde dat al regelen voor havens en luchthavens, maar voegt daar nu ook spoorwegemplacementen aan toe. Hij wil zo voorkomen dat criminelen hun activiteiten naar deze logistieke knooppunten verplaatsen. Er komt een jaar celstraf op te staan.