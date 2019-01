Matroos baggerschip overleden door ongeluk

Een ongeluk op een baggerschip in België is een Nederlandse matroos fataal geworden. Hij maakte een val van 12 meter toen hij achteruit stapte bij het bedienen van een kraan om metalen buizen te verplaatsen, meldt de arbeidsinspectie in Brugge.

Het ongeval aan boord van baggerschip Simon Stevin gebeurde maandag in de haven van Zeebrugge. Het slachtoffer overleed in de nacht in een ziekenhuis in Brugge.

De in 1994 geboren man was bezig met de afstandsbediening van de kraan en kwam terecht op een lager gelegen dek. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat hij op een plek stond waar dat niet was toegestaan. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of dat te wijten was aan verstrooidheid of een gebrek aan veiligheid aan boord.