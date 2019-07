Matige economische groei in de eurozone

De economie in de eurolanden groeit dit jaar matig met naar verwachting gemiddeld 1,2 procent. De Europese Commissie stelt haar verwachting voor volgend jaar iets naar beneden bij tot 1,4 procent. Nederland blijft het een beetje beter doen dan gemiddeld, met 1,6 procent groei dit jaar en 1,5 procent in 2020, blijkt uit de zomerprognose van Brussel. In Duitsland (0,5 procent) en vooral Italië (0,1 procent) ligt de groei dit jaar nagenoeg stil.

Volgens EU-commissaris Valdis Dombrovskis (financiële stabiliteit) wordt de veerkracht van de Europese economie op de proef gesteld door internationale handelsspanningen en politieke onzekerheid. Binnen de EU blijft het naderende vertrek van het Verenigd Koninkrijk, mogelijk zonder een akkoord over de scheiding, een groot risico en daardoor bron van onzekerheid. De groeiverwachting volgend jaar is bovendien deels te danken aan een hoger aantal werkdagen.

De stagnerende groei in Nederland komt volgens de commissie vooral door lagere exportcijfers. Dat hangt samen met de zwakke internationale handel en afnemende groei bij Nederlands belangrijkste handelspartners, schrijft de commissie. Positief noemt ze de hogere rijksuitgaven, vooral voor defensie, de infrastructuur en onderwijs.

Voor alle 28 EU-landen voorspelde Brussel precies een jaar geleden nog een economische groei dit jaar van 2 procent, maar nu wordt dat niet meer dan 1,4 procent, denkt de commissie. Maar in de Oost-Europese landen gaat het opvallend goed. In Hongarije en Polen bijvoorbeeld, beide geen euroland, verwacht Brussel een economische groei dit jaar van 4,4 procent.