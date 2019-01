Massaal gespijbel voor klimaatmars in Brussel

Meer dan 12.000 spijbelende scholieren marcheren volgens de politie door Brussel om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. De luidruchtige protestmars is begonnen bij het centraal station en voert langs de Europese instellingen.

Ook vorige week betoogden spijbelende jongeren in de Belgische hoofdstad. Toen waren het er naar schatting 3.500. „Het feit dat nog meer mensen vandaag aanwezig zijn is een ongelooflijk signaal. Dit kan niet genegeerd worden”, zegt een woordvoerder van de organisatie Youth for Climate.

De jongeren zijn bezorgd over hun toekomst en willen dat politici meer actie ondernemen. Ze pleiten voor een bindend klimaatplan waarin staat dat het de ambitie is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. De spijbelscholieren, die met treinen uit heel België zijn gekomen, scanderen leuzen als „Make love not CO2” en „Weg met fossiele brandstof”.