„Marrakesh bindt ons niet juridisch”

„Het pact van Marrakesh, een VN-akkoord over migratie, legt Nederland geen nieuwe juridische verplichtingen op. Omgekeerd maakt het pact het voor ons wel gemakkelijker landen die zich niet aan migratieafspraken houden, daarop aan te spreken.”

Dat zei vice-premier De Jonge vrijdag na afloop van de ministerraad. Volgens hem is het pact geen verdrag („Het wordt niet ondertekend, alleen gesteund”), maar slechts een „diplomatiek instrument” en „een agenda voor verdere gesprekken tussen landen.”

Het kabinet is nog altijd vastbesloten namens Nederland steun te gaan uitspreken aan het VN-pact, maar het werkt wel aan een zogeheten „standpuntverklaring”, waarin het uiteenzet hoe Nederland het migratiepact uitlegt. Daarin staat nog eens met veel nadruk dat Nederland het pact leest als een juridisch niet-bindend document.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Harbers (Migratie) dat het de bedoeling is dat „een brede groep Europese landen” zich bij de stemverklaring aansluit. De Jonge, die aan het toelichten van het pact van Marrakesh het grootste deel van zijn persconferentie wijdde, wilde vrijdag niet zeggen op welke landen het kabinet mikt, en of het in zijn zoektocht naar steun al succes heeft geboekt.

De vrees bij diverse partijen voor een herhaling van de Urgenda-zaak is volgens Harbers ongegrond. In die zaak besloot een rechter, verwijzend naar het klimaatverdrag van Parijs, dat de Nederlandse regering meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. In die zaak baseerde de rechter zich onder meer op „een door de Kamer geratificeerd verdrag, dat is dit niet”, aldus de staatssecretaris.

Petitie

Uit onderzoek van ict-deskundigen en de Volkskrant blijkt dat de petitie waarmee FvD-leider Baudet wil aantonen dat een groot deel van Nederland zich uitspreekt tegen het VN-migratiepact, erg vatbaar is voor bedrog. Ook niet-bestaande mensen kunnen duizenden keren meestemmen, wat dan ook massaal gebeurt, aldus de Volkskrant. De enige zichtbare controle die FvD heeft ingebouwd is het e-mailadres. Wie twee keer hetzelfde adres invult, wordt geweigerd.