Marokko weert PvdA-politici uit roerige Rif

De PvdA-politici Lilianne Ploumen en Kati Piri mogen van Marokko het onrustige Rif-gebied niet in. Het Tweede Kamerlid en de Europarlementariër wilden naar Al Hoceima, om daar te spreken met de protestbeweging die ze een warm hart toedragen. Maar dat gaat nu niet door. Het tweetal breekt zijn bezoek aan Marokko daarom voortijdig af.

Veel Nederlanders van Marokkaanse komaf hebben hun wortels in de regio. Ploumen en Piri zeggen niet te weten waarom ze niet naar het gebied mogen.

Ploumen en Piri zijn ook verbaasd over het besluit van de plaatselijke autoriteiten, omdat „ons bezoek twee maanden geleden is aangekondigd. Desondanks hoorden wij pas gisteravond dat dit deel van ons programma niet door kan gaan.” Ze houden vast aan hun plan om snel naar de Noord-Marokkaanse stad te reizen en wijzen op de toezegging van de Marokkaanse autoriteiten „dat we op een later moment alsnog welkom zijn”.

De bewoners van de Rif voeren actie omdat ze zich door de overheid verwaarloosd voelen. De autoriteiten proberen de protesten met harde hand de kop in te drukken en hebben meerdere leiders opgepakt. Dat baart de PvdA’ers zorgen. Ook wilden zij hun solidariteit betuigen met familieleden van de gearresteerden.

Ploumen en Piri hebben in Casablanca wel de rechtszaak tegen leiders van de protestbeweging kunnen bijwonen. Ze hebben daar ook enkele van hun advocaten en familieleden ontmoet. In de hoofdstad Rabat bespraken ze de toestand in de Rif met onder anderen de Marokkaanse minister van Justitie en parlementariërs.