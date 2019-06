Mark Harbers terug in Tweede Kamer

Mark Harbers keert dinsdagmiddag terug in de Tweede Kamer. De VVD’er was voor hij tot het kabinet toetrad om zich over vreemdelingenzaken te ontfermen ook al Kamerlid.

Harbers trad 21 mei af als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Hij vond dat hij niet langer kon aanblijven omdat de Tweede Kamer onder zijn verantwoordelijkheid verkeerd was geïnformeerd over ernstige misdrijven waarbij asielzoekers betrokken waren.

In de VVD-fractie kwam een zetel vrij omdat Kamerlid Malik Azmani naar het Europees Parlement gaat. Harbers, die van 2009 tot 2017 in de Kamer zat als financieel specialist, kan daardoor terugkeren.

Harbers wordt op het ministerie van Justitie opgevolgd door de net afgezwaaide Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol, een partijgenote.