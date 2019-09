Maritieme EU-missie nog altijd zonder schepen

De Europese maritieme missie tegen mensensmokkel op de Middellandse Zee opereert sinds het voorjaar zonder marineschepen en dat blijft voorlopig zo. Operatie Sophia wordt met zes maanden verlengd, zo hebben de EU-landen besloten. De lidstaten kunnen „zo nodig op elk moment” het besluit nemen weer schepen toe te laten tot de militaire missie, zei een woordvoerster van de Europese Commissie vrijdag.

Italië houdt de inzet van schepen tegen zolang er geen afspraken zijn over de verdeling van opgepikte migranten over Europa. „Het is bekend dat er geen doorbraak is over ontscheping”, aldus de zegsvrouw. Mensensmokkel vanuit Libië wordt door de missie wel vanuit de lucht in de gaten gehouden, met zeven toestellen. De EU-steun voor de Libische kustwacht en het toezicht op het wapenembargo tegen Libië blijven in stand. Het mandaat kan niet effectief en volledig worden uitgevoerd zonder schepen, werd in maart al erkend.

Op 23 september overleggen ministers van een aantal EU-landen op Malta over een verdelingssysteem voor geredde migranten. Frankrijk en Duitsland zouden bereid zijn beide tot een kwart voor hun rekening te nemen. „We roepen de lidstaten op een oplossing te vinden”, aldus de commissiewoordvoerster.