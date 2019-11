Mariniers onderscheiden om saboteren schepen

Vier mariniers die in 2011 schepen van piraten voor de kust van Somalië onklaar maakten, worden donderdag onderscheiden met het Kruis van Verdienste. Destijds maakten Somalische piraten de scheepvaart in de regio onveilig.

De kikvorsmannen van de mariniers maakten deel uit van de antipiraterijmissie Atalanta van de Europese Unie. Ze wisten verschillende keren piratenschepen lange tijd onbruikbaar te maken. Het was volgens Defensie voor het eerst dat de mariniers dergelijke operaties uitvoerden.

Het Ereteken voor Verdienste in zilver gaat naar drie leidinggevenden van de mariniers „vanwege hun grote aandeel in het bedenken en plannen van deze unieke operaties”. Minister Ank Bijleveld van Defensie reikt de onderscheidingen uit tijdens een ceremonie op de Van Ghentkazerne in Rotterdam.

De dreiging van piraterij door Somaliërs is het afgelopen decennium flink afgenomen, maar is nog niet helemaal verdwenen.