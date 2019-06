Mariniers blijven vertrekken bij Defensie

Het aantal mariniers dat ontslag neemt bij Defensie blijft hoog. Er is onder meer onvrede met een geplande verhuizing naar Vlissingen. Een gunning voor de nieuwe kazerne is voor een vierde keer opgeschort.

Vorig jaar was de irreguliere uitstroom bij het Korps Mariniers en het Korps Commando Troepen de hoogste sinds 2010, schrijft staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer. Ook dit jaar blijft de uitstroom "aanzienlijk".

De mariniers zijn nu nog in Doorn gelegerd. Er is weerstand tegen de voorgenomen verhuizing naar Zeeland. In de Kamer worden ook grote vraagtekens gezet bij de verhuizing, onder meer door regeringspartij D66.

De gunning van de bouw-voorbereidende werkzaamheden voor de kazerne heeft Visser met nog een jaar opgeschort, tot 1 juli volgend jaar. Er wordt nog gesproken met vertegenwoordigers van het personeel over de stap. De kazerne zal niet voor 2024 opengaan, als het doorgaat.