Marineschip onderschept 500 kilo cocaïne

Het marineschip Zr. Ms. Van Speijk heeft in de Cariben een snelle boot met ongeveer 500 kilo cocaïne onderschept. Dat meldde Peter Jan de Vin, de commandant van de marine in het Caribisch gebied, zaterdag op Twitter.

De boot met harddrugs werd in de nacht van donderdag op vrijdag gesnapt. Daarbij hielp ook een patrouillevliegtuig van de Kustwacht.

In totaal zijn 27 balen cocaïne in beslag genomen. De opvarenden zijn aangehouden. Ze zijn samen met de drugs overgedragen aan een vaartuig van de Amerikaanse kustwacht, die ook bij de operatie betrokken was.

De Van Speijk voert momenteel anti-drugsoperaties uit in de Caribische Zee. Jaarlijks weet de marine duizenden kilo’s drugs van smokkelaars in de Cariben te onderscheppen.