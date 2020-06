Marineschip Karel Doorman keert terug na coronahulp Cariben

Het marineschip Zr. Ms. Karel Doorman begint over een dikke week aan zijn terugreis na hulp te hebben gegeven bij de bestrijding van de coronacrisis in het Caribisch gebied. Het schip vertrok op 24 april en zou drie maanden wegblijven, maar kan eerder terugkeren omdat volgens het ministerie van Defensie het coronavirus in het gebied voldoende onder controle is.

Het schip heeft geholpen bij onder meer het transport van zieken, bewaking en het bewaren van de openbare orde. Het bevoorradings- en ondersteuningsschip arriveert op 26 juni in de thuishaven Den Helder.

Een smet op de inzet was het feit dat een officier van het schip werd opgepakt vanwege een zedenincident. Er zijn vier aangiftes gedaan. De zaak is in onderzoek.