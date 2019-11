Marineschip De Ruyter naar de Perzische Golf

Het marinefregat Zr. Ms. De Ruyter gaat meedoen aan de Europese missie in de Perzische Golf om daar de vaarroutes veilig te houden. Het kabinet gaf vrijdag het groene licht voor de bijdrage aan de missie, die wordt geleid door Frankrijk. „We gaan om de vrije doorvaart te garanderen”, aldus minister Ank Bijleveld (Defensie).

Het schip vertrekt in januari en blijft zes maanden deelnemen aan de European-led mission Awareness Strait of Hormuz (EMASOH). De missie vindt plaats in het westelijke deel van de Golf van Oman, het oostelijke deel van de Arabische Golf en de Straat van Hormuz. Bijleveld denkt niet dat het een gevaarlijke missie is.

Aanleiding voor de missie is een aantal incidenten in mei en juni waarbij supertankers werden aangevallen. Sindsdien zijn de spanningen afgenomen. Maar volgens Bijleveld is het toch belangrijk om nog een schip te sturen. „Het is nog steeds nodig om te laten zien hoe belangrijk we die vrije doorvaart vinden.”

De Straat van Hormuz is cruciaal voor de energievoorziening. Door de zeestraat wordt 20 procent van de mondiale oliebehoefte vervoerd. Nederlandse schepen varen dagelijks door het gebied, aldus minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Stabiliteit in het gebied is volgens het kabinet „dan ook nadrukkelijk in het Nederlands belang”.

De Amerikaanse regering vroeg Nederland deze zomer ook om een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de Straat van Hormuz. Het kabinet kiest voor de Europese missie omdat die ook een diplomatieke component bevat. Dat ontbrak in het Amerikaanse voorstel. De Fransen willen met Iran en de Golflanden om tafel „om de spanning in het gebied ook structureel aan te pakken”, aldus Blok.