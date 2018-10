Marine onderschept 900 kilo cocaïne bij Aruba

De marine heeft ten noorden van Aruba een bootje onderschept met circa 900 kilo cocaïne aan boord. Dat meldt het ministerie van Defensie. De vier opvarenden zijn aangehouden en overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht, net als de drugs die zij bij zich hadden.

De boordhelikopter van het marineschip Zr. Ms. Friesland kwam de drugsboot tijdens een patrouille in de nacht van 20 september op het spoor. Het vaartuig voer met hoge snelheid en had een grote hoeveelheid verdachte pakketten aan boord, waarop in samenwerking met de Caribische kustwacht de achtervolging werd ingezet.

De opvarenden negeerden stopsignalen en waarschuwingsschoten. Pas na een achtervolging van ruim zeven uur kon het bootje tot stoppen worden gedwongen, nadat met gericht vuur twee van de drie buitenboordmotoren waren uitgeschakeld. Aan de operatie is in het belang van het onderzoek nu pas ruchtbaarheid gegeven.