Een schip van de marine heeft afgelopen donderdag in de Caraïben een boot met 1600 kilo cocaïne onderschept. Hierbij werkte de Zr. Ms. Groningen samen met de Amerikaanse kustwacht, meldt het ministerie van Defensie woensdag. De verdachten zijn overgedragen aan de Amerikanen.

De marine neemt geregeld drugs in beslag in het Caribische gebied. De Groningen blijft de komende twee jaar in het gebied, wel wisselt de bemanning tussendoor.