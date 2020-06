Marijnissen wil niet met de SP aan de zijlijn blijven staan

SP-leider Lilian Marijnissen wil regeringsverantwoordelijkheid nemen. Dat maakte ze zaterdag duidelijk nadat ze door de partijraad met „overgrote meerderheid” was gekozen tot lijsttrekker voor de komende verkiezingen.

Ze wil niet dat de partij aan de zijlijn blijft staan. „Ik denk dus echt dat mensen daar nu niet bang voor hoeven te zijn. Als we de kans krijgen en de omstandigheden zijn dat we het verschil kunnen maken, dan denk ik dat we die kans moeten pakken. Nu meer dan ooit.”

Na de verkiezingen in voorjaar 2017 was regeringsdeelname voor de SP vrijwel uitgesloten omdat toenmalig leider Emile Roemer al op voorhand had aangekondigd niet te willen onderhandelen met de VVD (de winnaar van de stembusgang) over een kabinet.

Marijnissen zei „optimistisch” de campagne in te gaan omdat volgens haar steeds meer partijen ideeën van de SP overnemen. " ‘We zien steeds meer partijen die afscheid lijken te nemen van het neoliberalisme. De tijd van het doorgeslagen marktdenken lijkt voorbij.”

Ze wil een „fundamentele herwaardering van de publieke sector”. Volgens haar mogen onderwijzers, zorgverleners en agenten bij de aanpak van de economische crisis als gevolg van het coronavirus niet weer de rekening gaan betalen.

Er wacht Marijnissen, die de enige kandidaat was voor het lijsttrekkerschap, een zware taak. Sinds haar aantreden eind 2017 verloor ze drie verkiezingen op een rij. En in de peilingen staat de SP al lange tijd op verlies. Ze heeft nu 14 zetels in de Tweede Kamer.

In de partij is ook discussie over de koers, onder meer over het migrantenstandpunt. „We hebben de nodige discussie over ideologie, strategie en standpunten gevoerd. De interne discussie voor vernieuwing en vooruitgang is nodig en zal doorgaan”, verklaarde SP-Kamerlid Sadet Karabulut in maart toen ze aankondigde na de verkiezingen niet terug te keren in de Kamer.

„Lilian is voor ons de vrouw die onze partij moet blijven leiden: de natuurlijke aanvoerder van onze kandidatenlijst op weg naar de verkiezingen en in de jaren daarna”, concludeerde de kandidatencommissie van de SP.