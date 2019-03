Marijnissen: SP moet op zoek naar antwoorden

De SP zal de komende tijd moeten uitzoeken waarom ze bij de provinciale verkiezingen zo enorm heeft verloren. „Een antwoord is niet eenvoudig of eenduidig, maar we moeten er wel naar op zoek”, concludeert fractievoorzitter Lilian Marijnissen de dag na de stembusgang.

De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de senaat en volgens de laatste prognose zakt de SP daar van 9 naar 4 zetels. Zaak is nu een antwoord te vinden op de vraag waarom de SP zo’n pak slaag kreeg, aldus Marijnissen. „Als ik een eenduidig antwoord had op de vraag waarom, hadden we hier met een ander gevoel gezeten, want dan was de uitslag beter geweest.”

Vermoedens over de uitslag heeft Marijnissen al wel, ofschoon ze benadrukte dat het nog moet worden onderzocht. „De proteststem is dit keer niet naar ons gegaan, dat is duidelijk. Ik heb het vermoeden dat een groot deel van onze potentiële kiezers niet de gang naar de stembus heeft gemaakt.”

„Waren we relevant genoeg? Kennelijk niet, anders waren ze wel gekomen.”