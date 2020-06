Zes marechaussees in opleiding zijn mogelijk besmet met het coronavirus. De in Apeldoorn ondergebrachte rekruten hebben een coronatest ondergaan en wachten de uitslag in quarantaine af, meldt Defensie.

Het zestal had milde klachten die kunnen duiden op het virus. Dit weekend moet duidelijk worden of ze het virus inderdaad onder de leden hebben. Ze zijn tot die tijd afgezonderd om te voorkomen dat ze anderen kunnen besmetten.