Mantelzorgers zelf in het zonnetje

Het hele jaar door staat degene die verzorgd wordt in het middelpunt van de belangstelling. Zaterdag, op de 21e Dag van de Mantelzorg, is het de beurt aan de mantelzorgers zelf.

Honderden gemeenten, organisaties voor mantelzorgondersteuning en bedrijven door heel het land verrassen op deze dag de mantelzorgers die ze kennen met iets leuks. Het gaat onder meer om lunches, workshops, voorstellingen en andere culturele activiteiten. Ook krijgen mantelzorgers bedankkaartjes thuisgestuurd.

De speciale dag wordt georganiseerd door Mezzo, een organisatie die opkomt voor mantelzorgers.

Volgens de belangenbehartiger geeft een op de drie Nederlanders (zo’n 4,4 miljoen in totaal) zorg aan naasten, die op de een of andere manier hulp nodig hebben. Daarvan geven 750.000 mantelzorgers zowel langdurig (meer dan drie maanden) als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp. Een op de zes werknemers combineert betaald werk met mantelzorg.