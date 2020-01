Manifest D66 voor soepeler drugsbeleid

D66 heeft samen met verslavingszorgverlener Jellinek en drugsonderzoeker Ton Nabben een manifest opgesteld over het Nederlandse drugsbeleid. Volgens de opstellers werkt repressief optreden tegen de nu verboden drugs averechts. In plaats daarvan moet er een gereguleerde drugsmarkt komen, stellen ze. „Niet te verwarren met een vrije drugsmarkt.”

„De bekende mantra van méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaat het verschil niet maken”, schrijven ze in het manifest dat door diverse experts, wetenschappers en politici is ondertekend. Dat betekent niet dat alle drugs meteen legaal moeten worden. „Maak in de aanpak en fasering onderscheid naar de schadelijkheid van drugs.”

Verder willen ze dat er meer ingezet wordt op voorlichting. En dat de hulpverlening aan drugsgebruikers wordt verbeterd. Een nieuwe commissie moet het drugsbeleid gaan hervormen. „Waarbij het uitgangspunt is om gezondheidsrisico’s van drugs zo laag mogelijk te houden en de gezondheid, veiligheid en welzijn van onze samenleving als geheel zo goed mogelijk te waarborgen.”