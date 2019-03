Manier waarop FVD slaatje slaat uit ‘Utrecht’ is „stuitend”

Alle politieke partijen leggen na de schietpartij in Utrecht hun campagnes voor de Statenverkiezingen stil. Behalve Forum voor Democratie. De manier waarop de partij een slaatje probeert te slaan uit de gebeurtenis, is „stuitend” en „ongelooflijk laag.”

Maandagmorgen tegen twaalven komt de verkiezingscampagne abrupt tot stilstand. De schietpartij in Utrecht is nog geen uur oud als premier Rutte het overleg met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen afbreekt om naar het ministerie van Justitie te gaan. Mogelijk is er sprake van een terroristische aanslag. Den Haag neemt het zekere voor het onzekere.

De ene politieke partij na de andere besluit daarop de campagne te stoppen. Het lijsttrekkersdebat van actualiteitenprogramma EenVandaag vervalt. ChristenUniefractievoorzitter Segers zegt mee te leven met en te bidden voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Ook Wilders zet de campagne stop: „Er zijn mensen die voor hun leven vechten en dan is het niet gepast om te discussiëren over zorg en pensioenen.”

Niet chic

FVD-fractievoorzitter Baudet maakt een andere keus: „Juist nu is het essentieel om samen te komen om te spreken over de toekomst van ons land.” Een geplande bijeenkomst in het Scheveningse Kurhaus wil de politicus in aangepaste vorm door laten gaan. „Niet chic”, zegt GroenLinksfractievoorzitter Klaver.

De Provinciale Statenverkiezingen uitstellen, daar voelt premier Rutte niets voor, zo laat hij in de loop van maandag weten: „We moeten onze manier van leven voortzetten. Onze democratie is sterk.”

Tijdens de bijeenkomst in Scheveningen halen Baudet en zijn fractiegenoot Hiddema ongemeen fel uit. Baudet ziet VVD en CDA als verantwoordelijken voor de gebeurtenissen in Utrecht, „met jullie beleid van open grenzen en jullie volstrekt laconieke, naïeve, ongeïnteresseerde wegkijkgedrag als het gaat om integratie.” Baudet denkt dat schietpartijen zoals in Utrecht nog veel vaker gaan voorkomen als Nederland niet kiest voor een andere politiek.

Smurrie

Hiddema gaat nog een stapje verder. Het Kamerlid haalt uit naar Rutte, die volgens hem „in de smurrie nog een draadje ziet om iets vaderlandslievends te doen. Zijn gezicht staat op de betrokkenheid van de vader des vaderlands die je woensdag echt nodig hebt.” Door het stoppen van de campagne zou de overwinning waar FVD op rekent, de partij „door de vingers glippen. Nou mooi niet.”

De verontwaardiging over het optreden van beide FVD-Kamerleden is groot. Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD) twittert al snel: „De zogenaamde gentleman THiddema valt flink door de mand. Inderdaad stuitend.” RTL-journalist Frits Wester neemt ook geen blad voor de mond: „Maar dat je dit gebeuren, of het nou terreur was of iets persoonlijks, op deze manier gebruikt om politiek te bedrijven... Ik vind dat ongelooflijk laag.”

Zelfs de christelijk gereformeerde hoogleraar Huijgen ziet de video met Hiddema. Hij twittert daarna: „Wie overwoog FVD te stemmen, is daarvan hopelijk genezen na dit filmpje.”

Campagne hervat

Feitelijk is er dus geen eind gekomen aan de campagne. Ook bij Wilders kriebelde het maandagavond weer. Hij wil nog deze dinsdag een debat met premier Rutte over de schietpartij.

De Tweede en de Eerste Kamer zouden dinsdag aan het begin van de vergadering stilstaan bij de schietpartij in Utrecht. Dat wordt gecombineerd met het herdenken van de aanslag op de moskee in Christchurch, Nieuw-Zeeland.

Dinsdagmorgen besluiten de partijen dat ze de campagne hervatten, maar dat op een lager pitje en met een ingetogen karakter.

Dinsdagavond treffen de Haagse kopstukken elkaar nog een keer voor het laatste grote verkiezingsdebat. Baudet kan zijn borst natmaken.