Man vervolgd die activisten Iran bespioneerde

Een man die de afgelopen jaren in Nederland persoonlijke informatie heeft verzameld over tegenstanders van het Iraanse regime, wordt in Zweden vervolgd voor spionage. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Stockholm.

De 46-jarige Iraakse Zweed vergaarde in Nederland, Zweden en Belgiƫ gegevens van Iraniƫrs van de Arabische minderheid die strijden voor een onafhankelijk Al-Ahwaz in Khuzestan in het zuidwesten van Iran. De man deed zijn werk onder het mom van journalistieke arbeid. Hij ontkent de aanklacht.

Radioprogramma Argos, dat het nieuws woensdag als eerste bracht, meldde onlangs al dat enkele Iraanse activisten uit deze minderheidsgroep hier extra beveiliging krijgen van de politie na bedreigingen. In 2015 en 2017 zijn twee tegenstanders van het Iraanse regime in Almere en Den Haag geliquideerd. Nederland zette in verband hiermee vorig jaar twee Iraanse diplomaten uit.