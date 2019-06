Man vast voor mishandeling stiefzoontje

Een 29-jarige Nederlander zit in een Belgische cel omdat hij zijn stiefzoontje ernstig zou hebben mishandeld. De peuter uit Bissegem ligt in comateuze toestand in een ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek, meldt het Openbaar Ministerie in Kortrijk.

De stiefvader bracht het kind van ongeveer 2,5 jaar zelf naar het ziekenhuis in Kortrijk. Dat was niet voor de eerste keer. Volgens de artsen kunnen de verwondingen niet door een val zijn veroorzaakt. Zij denken aan een shakenbabysyndroom. De peuter is inmiddels overgebracht naar het universiteitsziekenhuis in Gent.

De Nederlander had op het kind gepast en ontkent de mishandeling, melden Vlaamse media. Hij moet vrijdag voor de raadkamer verschijnen.