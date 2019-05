Man vast om verdwijning Belgische studente

De Belgische politie heeft in Leuven een man opgepakt in verband met de verdwijning van de studente Julie Van Espen. De 23-jarige is vermist sinds ze zaterdagavond met de fiets op weg ging naar vriendinnen in Antwerpen. De aangehouden man was gezien op bewakingsbeelden.

De studente vertrok was zaterdagavond om half 7 van huis in Schilde, op 15 kilometer van waar ze haar afspraak had. De fietstocht voerde voor een groot deel langs het Albertkanaal. Zondag werden haar telefoon, bebloede kledingstukken en fietsmandje in de buurt van het Antwerpse Sportpaleis gevonden. Haar ov-kaart lag in een vuilnisbak.

Zondagnacht verspreidde de politie foto’s van een man met rugzak en een opsporingsbericht voor een mogelijk „belangrijke getuige”. Deze getuige is inmiddels geïdentificeerd, meldt de politie, en het opsporingsbericht is ingetrokken. Volgens de Vlaamse tv-zender VRT gaat het om de in Leuven opgepakte man.