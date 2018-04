Man vast in België voor aanslagplan Nederland

De Belgische justitie heeft een 22-jarige Serviër uit het Vlaamse Zonhoven laten opsluiten omdat hij in Nederland en mogelijk ook in België een terroristische aanslag zou plannen. Semir M. was in januari onder voorwaarden vervroegd vrijgekomen na een veroordeling wegens terrorisme, meldt de krant Het Laatste Nieuws.

De man was vorig jaar juni veroordeeld tot drie jaar celstraf, waarvan een voorwaardelijk, omdat hij contact had met terreurbeweging Islamitische Staat. Hij vertaalde artikelen voor een propagandablad en zou van plan zijn geweest naar Syrië te gaan.

Het federaal parket heeft hem opnieuw laten oppakken vanwege de veronderstelde aanslagplannen, die volgens bronnen van de krant nog in een pril stadium waren.